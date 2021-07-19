Россиян с августа ожидает подорожание хлеба

Производители хлеба заявили о повышении цен на свою продукцию. Стоимость изделий возрастет с августа на 7–12%.

Подорожание хлеба может произойти из-за роста цен на сырье. В среднем маргарин вырос в цене на 38%. Упаковочный материал также подорожал на 40%, сообщает "Коммерсант".

Некоторые сетевые магазины проигнорировали запрос журналистов, не подтвердив и не опровергнув появившуюся информацию. Однако несколько пекарен утвердительно ответили на вопрос о повышении цен на продукцию.

В Минсельхозе сообщили, что стоимость мучных изделий находится на стабильном уровне. Для поддержки производителей существуют госсубсидии. Они помогут избежать скачка цен в будущем.