Адвокат назвал возможный срок заключения для виновницы ДТП с детьми в Москве

Виновнице ДТП в Москве, в котором погибли двое детей, может грозить до 15 лет лишения свободы.

Об этом заявил автоюрист Общественного движения автомобилистов "Свобода выбора", адвокат Сергей Радько. По его словам, если девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и стала инициатором ДТП, в котором погибло двое человек, ее ждет жестокое наказание, передает "Говорит Москва".

Обстоятельства ДТП очень просты, так как на параллельной полосе автомобиль остановился, чтобы пропустить пешеходов, что в свою очередь не сделала Башкирова. Заключение в виде домашнего ареста Радько назвал справедливым, потому что у девушки не будет возможности скрыться от пристального наблюдения.