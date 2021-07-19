Мишустин назначил кураторов федеральных округов России из числа вице-премьеров

Премьер-министр Михаил Мишустин определил кураторов федеральных округов России из числа вице-премьеров по поручению президента России Владимира Путина.

Курирующий вице-премьер появится во всех федеральных округах России. Правительство РФ объясняет создание нового института необходимостью единой экономической политики для достижения национальных целей, пишет РБК.

Новые полномочия вице-премьеры будут реализовывать с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам. Источник в аппарате правительства отметил, что распоряжение об ответственности назначенных за социально-экономическое развитие территорий уже подписано.