Коллективный иммунитет к штамму "Дельта" даст вакцинация 80% населения

Формирование коллективного иммунитета к штамму коронавируса "Дельта" возможно при вакцинации свыше 80% населения России, считает член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) в интервью газете "Известия" отметил, что пока одним компонентом в России вакцинированы чуть больше 20% населения. По словам вирусолога, уже опубликованы оценки эффективности зарубежных вакцин против варианта "Дельта". Она ниже всего на 5-10%.