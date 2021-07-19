Ростех показал видео с новым однодвигательным истребителем

Госкорпорация "Ростех" опубликовала видеоролик с однодвигательным истребителем, который будет представлен на площадке МАКС-2021 20 июля.

На записи самолет показан спереди, раскрыты особенности комплектации и разработчик машины — компания "Сухой". Видео опубликовано на YouTube-канале предприятия.

Представители корпорации сообщили, что презентация самолета будет транслироваться в прямом эфире в рамках проведения мероприятия. Еще в мае журналистам ТАСС открыли некоторые свойства нового летательного аппарата — он будет развивать сверхзвуковую скорость и обладать малой радиолокационной заметностью.