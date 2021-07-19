Сбившая детей в Москве девушка стала мучаться от ночных кошмаров

Ночные кошмары стали мучить 18-летнюю девушку Валерию Башкирову из Москвы после трагического ДТП. Авария повлекла за собой гибель двух детей.

Виновница ДТП стала отказываться от еды. Такие подробности рассказал знакомый участницы аварии на улице Авиаторов во время беседы с РИА Новости. Трое детей пострадали, когда на пешеходном переходе Валерия Башкирова наехала на малышей. Самому младшему ребенку было всего девять месяцев.

"Сейчас Валерия почти не ест. Ее постоянно мучают кошмары", — заявил он.

Также он сообщил, что сразу после аварии она впала в истерику. Никулинский суд столицы приговорил девушку к домашнему аресту. Дома она просидит минимум до 15 сентября.