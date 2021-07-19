Опрос показал, сколько россиян готовы обучиться на IT-специальность

Каждый второй опрошенный житель России заявил, что выбрал бы IT-специальность, если бы сейчас нужно было получать образование.

Мужчины чаще женщин выбирали связанную с технологиями специальность для получения образования. Треть женщин выбрали бы другую, не техническую сферу, информирует ТАСС.

Опрос показал, что 42% опрошенных оценили привлекательность профессии IT-специалиста и изъявили готовность возможного перехода в эту сферу. Респонденты отмечают, что в IT-индустрии высокий уровень зарплат и необходимость в таких специалистах увеличится через пять лет.