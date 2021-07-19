ЕК опередила США по количеству привитых первой дозой вакцины

Европа смогла опередить США по количеству вакцинированных граждан первой дозой от коронавируса.

Массовая вакцинация продолжается на Европейском континенте. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон во время эфира на телеканале LCI.

"Европа вышла на первое место на нашей планете как континент, на котором проведено больше всего прививок первых доз от коронавируса. В минувшую субботу мы обогнали США", — сказал он.

Также Бретон отметил важность того, что у Европы получилось обеспечить автономию в сфере вакцин. Он с осторожностью отметил, что Европа стала лидером мирового движения по вакцинации.