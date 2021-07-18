Террористы из группировки "ан-Нусры" произвели 28 обстрелов в Сирии

Боевики группировки "Джебхат ан-Нусра"1 (террористическая организация, запрещенная в России) произвели 28 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

Информацией об этом поделился заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить. Он отметил, что 15 обстрелов были зафиксированы в провинции Идлиб, в провинции Латакия — пять обстрелов.

Боевики также совершили два обстрела в провинции Алеппо, а также шесть атак в провинции Хама. Заместитель руководителя ЦПВС предоставил информацию о действиях боевиков в рамках брифинга.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации