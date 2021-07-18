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Участники межафганских переговоров не смогли достигнуть итогового соглашения

/ Обновлено: 18 июля 2021 22:36 67
Участники межафганских переговоров не смогли достигнуть итогового соглашения

Участникам межафганских переговоров не удалось достигнуть итогового соглашения. Лидеры сторон обязали свои команды ускорить процесс.

Стороны договорились продолжить переговоры на высоком уровне. Предполагается, что такое решение поможет достигнуть итогового соглашения. В совместном заявлении сказано, что стороны будут избегать потерь среди мирных жителей. Соответствующей информацией поделилось РИА Новости.

Участники переговоров также договорились обеспечить доставку гуманитарной помощи во все районы страны. Переговоры длились в течение двух дней.