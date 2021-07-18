Россия достигла 60% коллективного иммунитета к коронавирусу

Коллективный иммунитет к коронавирусу на территории России в целом достиг уровня 60%. Этот показатель еще не достиг необходимой отметки.

Показатель коллективного иммунитета в 60% позволяет только контролировать процесс распространения вируса, но этого уровня недостаточно для расслабления. В России необходимый уровень коллективного иммунитета составляет 90%. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян на телеканале "Россия-1".

Бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции активно проводится на территории страны. Защитить себя и своих близких от тяжелого протекания болезни побочных эффектов можно с помощью нескольких высокоэффективных вакцин отечественного производства, среди которых "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".