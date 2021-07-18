Суданские эксперты обсудили ситуацию с плотиной "Возрождения" в рамках круглого стола

Суданские экологи обсудили способы решения проблем с плотиной "Возрождения" в рамках заседания круглого стола. В частности, на мероприятии предложили изучить российский опыт.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, участники мероприятия пришли к выводу, что после второго этапа заполнения воды может не хватить на сельскохозяйственный сезон. Это не только уничтожит урожай, но и обернется настоящей экологической катастрофой. Так, обмеление Нила спровоцирует изменение климата и эрозию почвы.

Избежать такого сценария можно, если изучить опыт российских специалистов, уверен местный эксперт по водным ресурсам Салах Мохаммед Нур. Он обратил внимание на идеи, которые озвучивал глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. По его словам, при правильном расчете спуска воды в каскаде суданских плотин негативные последствия можно нивелировать.

Ранее председатель ФЗНЦ обратил внимание на то, что Судан обладает огромным запасом пресной воды благодаря каскаду плотин на Ниле. При этом крупнейшая суданская ГЭС "Мерове", по прогнозам российских гидрологов, успешно справится с первоначальным наполнением "Возрождения", а река останется полноводной от Эфиопии до Средиземного моря.