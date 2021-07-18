Наводнение в Германии может существенно повлиять на политический расклад в стране

Обозреватель британского издания The Spectator оценил возможность влияния одного из крупнейших наводнений в современной истории Германии на внутреннюю политическую ситуацию.

Подобные случаи уже не раз происходили в немецкой политике. Исторически силы, проигрывавшие по уровню электоральной поддержки, умудрялись обойти своих конкурентов на фоне природных катастроф.

Однако в текущей ситуации один из парламентариев от партии "Зеленых", которая имеет высокие шансы победить на предстоящих выборах, похоже, откровенно перегнул палку. Он сделал резкое заявление, поспешив обвинить в трагедии правительство страны.

Время для подобных маневров еще определенно не настало, считает обозреватель. Не стоит исключать, что природная катастрофа вообще никак не скажется на расстановке сил в бундестаге, резюмировал он.