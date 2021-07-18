Станислав Черчесов прервал отпуск и вылетел в Москву

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов прервал свой отпуск в Осетии и отправился в Москву. Российский специалист намерен провести переговоры с потенциальным работодателем.

Конкретно неизвестно, кто именно заинтересован в трудоустройстве Черчесова. Как сообщает "Чемпионат", известно только о факте вылета специалиста на переговоры.

Станислав Черчесов покинул пост тренера сборной России после невыхода команды в плей-офф Евро-2020. На групповой стадии россияне с тремя очками заняли последнее место в квартете.

Российский футбольный союз (РФС) и Черчесов досрочно расторгли соглашение, специалист отказался от неустойки за разрыв контракта. Черчесов возглавил сборную в 2016 году. На домашнем чемпионате мира 2018 года команда под его руководством дошла до четвертьфинала мундиаля, где в серии послематчевых пенальти уступила хорватам (2:2, 3:4 — пен.).