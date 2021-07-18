Врачи выписали президента Бразилии после четырех дней госпитализации

Медики выписали президента Бразилии Жаира Болсонару из больницы в Сан-Паулу после четырехдневной госпитализации. Об этом сообщила клиника, где лежал глава государства.

Политик находился в больнице с 14 июля. Президент Бразилии лечился от непроходимости кишечника, отметили врачи. Вспомогательная бригада медиков будет наблюдать за состоянием здоровья Болсонару амбулаторно. Телеканал Globo отмечает, что глава государства еще не покинул клинику.

Президент Бразилии попал в столичный военный госпиталь в среду, где получил диагноз. Болсонару транспортировали в частную клинику Сан-Паулу.

Глава Бразилии ранее рассказал сторонникам, что его мучала икота после установки зубных имплантов. Врачи подтвердили улучшение состояние здоровья президента на следующий день после госпитализации.