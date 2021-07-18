«Имитация политики»: сенатор Пушков объяснил, зачем в Киеве вызвали Шойгу на допрос

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков считает, что украинские власти живут в собственной виртуальной реальности и занимаются «бурной имитацией некой политики при ее полном отсутствии».

Этим объясняется вызов министра обороны РФ Сергея Шойгу на допрос к следователю в Мариуполь. По мнению Пушкова, Киев не отдает себе отчет в фарсовом и даже комичном характере такого вызова. Попытками имитировать политику объясняются и другие, не менее абсурдные заявления высших чинов Украины.

«В этой придуманной реальности они назначают каких-то людей руководить Крымом, выселяют оттуда 500 тысяч русских, возносят украинский флаг над Севастополем, провозглагают Айвазовского "украинским художником", вызывают в прокуратуру Сергея Шойгу и Константина Малофеева на "следственные действия"…», — рассуждает Пушков в своем Telegram-канале.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

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