Представители Ростеха поделились фотоснимком заинтриговавшего всех истребителя

Ростех анонсировал презентацию новейшего истребителя, которая должна состояться 20 июля. Представители госкорпорации приоткрыли занавес и поделились первым фотоснимком новинки.

Фотография была опубликована в соцсетях Ростеха. На снимке видно носовую часть новейшего самолета, выполненного с применением технологии малозаметности.

Отличительной особенностью истребителя является сдвигающийся вверх фонарь кабины пилота. Самолет получил серый камуфляжный окрас и вместительные отсеки для вооружения.

Официальная презентация разработки состоится в рамках первого дня Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Мероприятие пройдет в подмосковном Жуковском.