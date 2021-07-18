Журналисты осудили неуместный смех кандидата в канцлеры Германии

Поведение кандидата в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армина Лашета оттолкнуло немецких журналистов. Эксперты осудили неуместный смех политика во время речи главы государства.

Президент Германии Франк Вальтер-Штайнмайер произнес соболезнования в связи с потерями во время наводнений по всей стране. Армин Лашет за спиной лидера засмеялся по неизвестной причине. Немецкий журнал Focus раскритиковал возможного преемника канцлера ФРГ Ангелы Меркель за такое поведение.

Корреспондент Ульрих Райтц отметил, что повод есть только для скорби, а другие реакции неуместны. Журналист привел в пример Меркель, которая не веселилась бы в подобной ситуации. Государственный деятель должен понимать, как держаться в обществе и на публике, констатировал Райтц.