Евросоюз готов сыграть роль в достижении мира между Арменией и Азербайджаном

Евросоюз готов помочь Армении и Азербайджану достичь мира и продумать необходимые шаги. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Председатель высшего политического органа ЕС подтвердил готовность сыграть позитивную роль в достижении мира между Баку и Ереваном. По словам Мишеля, нужно подумать, какие действия поспособствуют прогрессу.

"Какие элементы необходимо учитывать для обеспечения стабильности и безопасности в регионе", — подчеркнул политик на пресс-конференции в Баку.

Шарль Мишель добавил, что обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Глава Евросовета дал понять намерения ЕС сыграть позитивную роль в сложившейся ситуации.