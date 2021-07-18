Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании после столкновения с Ферстаппеном

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Великобритании, гонка завершилась в воскресенье, 18 июля.

Вторым пришел пилот Ferrari Шарль Леклер, третьим финишировал представитель Финляндии Вальттери Боттас.Следующий этап чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Венгрии — стартует 30 июля.

Лидер чемпионата "Формулы-1" нидерландский пилот Макс Ферстаппен из команды Red Bull на первом круге сражался с Хэмилтоном, но на одном из поворотов болиды пилотов столкнулись. В результате машина Ферстаппена вылетела с трассы и врезалась в ограждение. Нидерландского гонщика доставили в больницу для медицинского обследования. Гонка была остановлена на 40 минут. По окончании расследования стюарды оштрафовали британца на 10 секунд.