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Инфекционист из США объяснил, почему важно вакцинироваться от коронавируса

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Инфекционист из США объяснил, почему важно вакцинироваться от коронавируса

Организм непривитого человека представляет собой благоприятную площадку для появления новых мутаций коронавирусной инфекции.

Дело в том, что SARS-CoV-2 нужны люди, чтобы размножаться. Об этом заявил американский инфекционист Майкл Сааг. По его словам, чем больше остается уязвимых для инфекции граждан, тем выше риск появления новых штаммов.

"Невакцинированные люди — основное "пушечное мясо" вируса", — резко высказался Сааг в беседе с Guardian.

Кроме того, вирус может мутировать в организме непривитых до состояния полной невосприимчивости к уже существующим вакцинам. Именно поэтому не следует затягивать с процедурой, резюмировал американский эксперт.