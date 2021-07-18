Депутат Рады назвал две роковые ошибки Украины в борьбе с "Северным потоком — 2"

Украина проиграла в противостоянии с газопроводом "Северный поток — 2", так как правительство страны совершило две роковые ошибки, заявил депутат Верховной рады Олег Дунда.

По его словам, необходимо честно признать, что история с российским проектом была проиграна давным-давно. При обсуждении газопровода с властями Германии и Франции руководство Украины не учитывало общественное мнение жителей этих государств.

"Мы не работали с местным населением, с общественным мнением Франции и Германии — не доносили свою позицию, думая, что если мы общаемся с Берлином и Парижем, то этого достаточно", — объяснил депутат.

Он также считает, что Киеву следовало акцентировать внимание на "угрозе национальной безопасности" от строительства "СП-2", а не на финансовых убытках от прекращения транзита российского газа.

Проект предполагает прокладку двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья Российской Федерации через Балтийское море до Германии. Сейчас строительство завершено на 98%.