Вирусолог Альтштейн ответил на опасения противников вакцинации от COVID-19

Некоторые люди отказываются от вакцинации против COVID-19, аргументируя это вероятностью тромбообразования после процедуры. Вирусолог Анатолий Альтштейн развеял эти опасения.

Пользователи социальных сетей сообщили о распространении постов, в которых рассказывается о серьезных побочных эффектах после вакцинации от коронавирусной инфекции. Авторство якобы принадлежит научным деятелям. В тексте говорится, что вакцинация негативно отражается на организме человека и способствует образованию тромбов. В беседе с kp.ru вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал эту публикацию.

"Понимаете, мРНК-вакцину ввели сотням миллионов людей. Если бы после этого хоть минимальное, самое маленькое количество людей полегли бы с инсультами, с сердечными приступами, еще с чем-то, вы действительно думаете, что на это никто не обратил бы внимание?" — объяснил он.

Вирусолог подчеркнул, что последствия заражения коронавирусом значительно тяжелее, чем побочные эффекты после вакцинации. Вакцины мРНК Альтштейн считает эффективным и безопасным средством защиты от заболевания COVID-19.

Вакцинация от коронавирусной инфекции позволяет значительно снизить вероятно заболевания COVID-19 в тяжелой форме. В России данная процедура проводится бесплатно с использованием препаратов отечественного производства.