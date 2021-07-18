«Это тактика Баку»: Алиев призвал Армению к миру, но Пашинян видит подвох

Азербайджан положил конец долгосрочному конфликту в Нагорном Карабахе и выполнил резолюции Совбеза ООН — война окончена, заявил президент страны Ильхам Алиев после встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем 18 июля.

«Сейчас пришло время подумать о мире», — цитирует лидера Азербайджана РИА Новости.

Однако армянская сторона отвечать взаимностью не спешит. 15 июля и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сказал, что вопреки миролюбивым заявлениям Азербайджан будет делать все, чтобы сорвать мирные процессы в регионе, при этом «распространяя заявления, якобы Армения и Арцах против мира и определения границ».

«Тактику Баку легко предугадать, и она не изменилась», — отметил Пашинян.

primeminister.am / Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Уже 17 июня армянский премьер добавил: Азербайджан имеет территориальные претензии к большинству соседних стран, но «в рейтинге ненависти к своим соседям» Баку ставит на первое место Армению и армян.

«Когда мы изучаем то, что преподают в азербайджанских школах, мы видим агрессивную политику по отношению к соседям. Не говоря уже о недавно открывшемся так называемом позорном парке трофеев, куда водят детей на экскурсии», — отметил Пашинян.

И.о. премьер-министра добавил, что Азербайджан взял на себя письменное обязательство вернуть всех армянских пленных на родину, но не выполняет его — это «существенно нарушает атмосферу сотрудничества». При наличии всех условий, Армения готова приступить к демаркации и делимитации границ в Нагорном Карабахе.

Федеральное агентство новостей / Кирилл Оттер

В конце июня глава Азербайджана уже предлагал Еревану подписать мирное соглашение, назвав его главным условием для установления мира на Южном Кавказе. А спустя неделю власти Армении заявили о запугивании жителей территорий Карабаха, неподконтрольных Баку: сообщалось, что им поступают звонки с угрозами расправы с азербайджанских номеров.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия сыграла определяющую роль в урегулировании кризиса в Нагорном Карабахе.