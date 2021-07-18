Захарова обнаружила подлог ОЗХО в ситуации с Навальным

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о серии подлогов в ситуации с блогером Алексеем Навальным со стороны ОЗХО.

Дипломат прокомментировала "ошибку" технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в деле "берлинского пациента". Структура указала в докладе по Навальному, что экспертов направили в ФРГ прямо в день инцидента с блогером. Однако раньше озвучивались совершенно другие даты, пояснила Захарова в эфире канала "Россия-1".

Россия не верит в ошибку секретариата. Это чреда подлогов, направленная на формирование необходимой Западу конъюнктурной повестки, добавила официальный представитель МИД России.