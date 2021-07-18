В Сколтехе объяснили, как выявить "длинный COVID-19"

Пациенты, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию, могут заразиться трудноизлечимым "длинным COVID-19".

Его можно выявить с помощью наблюдений за антителами. Об этом рассказал профессор-биотехнолог из Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш.

В таком состоянии у человека растет уровень антител IgM, но не увеличивается показатель IgG. При этом именно последний говорит об уровне защиты организма от инфекции. Если количество антител IgG не увеличивается, значит человек может продолжать болеть. Кулиш посоветовал не медлить и обратиться за медицинской помощью.