Мир тонет? Саудовская Аравия уходит под воду вслед за Германией, Бельгией и Австрией

Пески Саудовской Аравии превратились в «море»: осадки, разрушающие западную Европу, добрались и до Аравийского полуострова.

Сильнее всего пострадал город Джидда на побережье Красного моря: дороги размыты, автомобили и автобусы тонут в потоке воды и песка. Власти страны заявили об эвакуации местных жителей.

Однако с масштабом катастрофы в Европе происходящее не сравнить. Австрийские регионы Зальцбург и Тироль затопило из-за циклона «Бернд»: в Зальцбурге из берегов вышла река Котбах, в городе Халлайн разрушены здания и затоплены дороги. На улицах бушуют потоки воды, сносящие автомобили и людей.

Информации о жертвах нет, но на видео, снятых очевидцами, люди буквально спасают друг-друга, не давая утонуть. Ожидается еще более одного метра осадков.

На сегодняшний день на юго-западе Германии, пострадавшей от наводнений больше всего, погибло 156 человек. Еще сотни пропали без вести, как минимум 670 человек пострадали. В полиции отмечают, что жертв может быть больше.

DEATH TOLL rises to at least 11 in CATACLYSMIC #German floods pic.twitter.com/MK3VCWfDPe — It@8848 Ignorance, the root and stem of all evil. (@Orpheus_111) July 15, 2021

В западных районах страны объявлен режим военной катастрофы. Железнодорожное сообщение из Дрездена в Прагу остановлено.

Пострадавшие регионы страны посетила 18 июля канцлер Ангела Меркель. Она отметила, что миру «нужно спешить» в борьбе с изменениями климата.

В Бельгии, по данным министерства внутренних дел, погибло по меньшей мере 27 человек и еще 103 пропали без вести. Ожидается, что число погибших будет расти. Многие люди пропадают по сей день, хотя после наводнения прошло двое суток. Во многих районах страны до сих пор не восстановлены коммуникации: нет электричества и сотовой связи.