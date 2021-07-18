Кураторы нового проекта ФБК проверяют степень недоверия россиян к Навальному

Бывшие союзники Алексея Навального запустили опрос среди россиян перед выборами в Госдумы. Авторы собирают мнение об "Умном голосовании", блогере и его коллегах.

Об опросе ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) рассказал Леонид Волков на канале "Навальный LIVE". Пользователям предложили ответить на девять вопросов. Организаторов опроса интересует, знают ли граждане об "Умном голосовании" и его направленности. Также россиян спросили, могут ли они оставлять свои личные данные для получения советов от соратников Навального.

Таким образом, авторы опроса косвенно признают, что люди не могут доверять "Умному голосованию". Ранее в адрес проекта было много негатива, так как персональная информация пользователей была "слита" в Сеть. Инцидент случился весной, тогда Волков рассказал о предстоящих митингах и предложил участникам, которые хотели бы прийти, ответить на вопрос об этом. В результате личные данные оказались в открытом доступе.

Бывший исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков несколько дней назад объявил о создании нового проекта "Позитивная повестка". Скорее всего, опрос создали для того, чтобы понять, как команде Навального действовать дальше, пишет "Полит Эксперт".

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России