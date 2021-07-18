Названы основные симптомы развития рака кишечника

Ощущение дискомфорта, который появляется после еды, может быть первым признаком рака кишечника. Болезнь также может сопровождаться изменением режима пищеварительного тракта.

Специалисты считают, что рак кишечника можно определить по трем основным сигналам организма, передает издание Express. По словам экспертов, заподозрить данное заболевание можно при болях в животе, дискомфорте или вздутии во время, а также после еды.

Важно помнить, что постоянно повторяющиеся вышеперечисленные нарушения при длительном сохранении боли должны быть поводом для обращения к специалисту. Кроме того, к симптомам рака кишечника относятся: частый стул с вкраплениями крови, потеря веса и сокращение потребляемой пищи.