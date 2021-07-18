"Мы должны торопиться": Меркель оценила возможности ЕС в борьбе с изменением климата

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Евросоюз к наращиванию темпов реализации политики по борьбе с изменением климата.

Выводы являются очевидными, отметила немецкий лидер, комментируя последствия разрушительных наводнений в европейских странах. Жертвами стихийного бедствия стали более 150 человек.

"Мы должны торопиться, мы должны двигаться быстрее в борьбе с изменением климата", — заявила Меркель.

По ее словам, необходимо учитывать общую картину произошедшего в Европе. Совокупность всех событий и их размах показывают, что это связано с изменением климата, отметила канцлер ФРГ. Поэтому ЕС должен брать на себя больше инициативы, заключила она.