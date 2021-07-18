"Команда 29" объявила о прекращении работы всех проектов

Представители НКО “Команда 29” в воскресенье сообщили об окончательном закрытии проекта.

По их словам, такое решение было принято после того, как Роскомнадзор заблокировал их сайт в соответствии с российским законодательством.

Официальный портал “Команды 29” перестал работать в минувшую пятницу, 16 июля, после его блокировки Роскомнадзором. Это произошло на основании статьи 15.3 ФЗ "Об информации…" (касательно призывов к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в незаконных массовых мероприятиях). В частности, портал публиковал материалы организаций, признанных нежелательными в России.