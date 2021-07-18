Китайские ученые приспособили змеиный яд для заживления ран

Китайские специалисты совместно с коллегами из Канады разработали клей на основе змеиного яда, который способен заживлять раны.

Исследователи сообщили, что под воздействием видимого света биосовместимый клей способен останавливать кровь меньше, чем за минуту. Они сравнили свою разработку со стандартным фибриновым клеем и установили, что их изобретение оказалось лучше, обойдя традиционное средство по многим параметрам.

При разработке клея ученые вдохновились способностью змеиного яда сворачивать кровь. Они провели испытания на лабораторных грызунах, которым делали разрез в два сантиметра и обрабатывали его разными препаратами. В ходе эксперимента удалось установить, что рана, которая заживлялась с помощью клея на основе яда змеи, зажила быстрее.