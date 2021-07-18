Сторонники кубинского правительства вышли на на мирный митинг в Гаване

Многотысячный митинг в поддержку правительства Мигеля Диаса-Канеля прошел в кубинской Гаване.

Таким образом люди ответили на антиправительственные демонстрации, которые состоялись неделю назад. В акции также принимали участие президент островного государства Мигель Диас-Кабель и генерал ВС Рауль Кастро.

"Мы пришли показать, что мы поддерживаем революционное правительство и что наш народ выступает за солидарность и любовь", — передает слова одной из прешедших Федеральное агентство новостей.

Участники акции также осудили действия Вашингтона и призвали Белый дом отказаться от экономической блокады государства. По их мнению, это значительно осложняет развитие Кубы.