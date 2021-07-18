В ФЗНЦ призвали журналистов придавать огласке героические поступки россиян

Журналистам следует обращать внимание на героические поступки россиян и придавать их огласке, полагает глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Социолог в беседе с iReactor напомнил о поступке 36-летней художницы Дарьи Агуповой, которая вытащила из пруда тонущую женщину с ребенком. Во время спасения Дарья ударилась коленом о дно водоема и получила открытый перелом ноги.

У художницы образовались тромбы, повлекшие за собой клиническую смерть. Агупову не удалось спасти и ее посмертно представили к Ордену Мужества. Подобный героизм должен быть замечен и обществом, и государством, считает Максим Шугалей.

"У нас есть возможности этих людей награждать. Самое главное, чтобы журналисты включались в такие дела, придавали их огласке" — уточнил он.

У погибшей Агуповой остался шестилетний сын. По мнению социолога, государство должно взять его под опеку и всячески помогать.

"Нужно объяснить ему, что он не один, что его мама сделала такой поступок, которым он может гордиться, и у него лучшая мама на свете", — добавил Шугалей.

Россиян на самоотверженные поступки побуждает достойное воспитание и примеры других людей, резюмировал глава ФЗНЦ.