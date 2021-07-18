Швейцарские журналисты поставили Германию в тупик острыми вопросами о наводнении

Руководство Германии должно ответить на важные вопросы в связи с произошедшим на территории страны наводнением, считают журналисты швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung.

В первую очередь немецким властям следует оценить эффективность систем оповещения граждан о внезапных наводнениях. Во-вторых, руководство ФРГ должно разъяснить, как работает дождевая канализация и другие способы отвода выпавших осадков из населенных пунктов. Все эти вопросы поставили в тупик Правительство Германии.

Не менее острой считается тема заселения территорий, которые подвержены наводнениям, отметили представители швейцарской прессы. По мнению журналистов, руководство ФРГ подвергает соотечественников опасности, когда пытается закрыть глаза на реальность.