МИД России озвучил статус талибов в переговорах по Афганистану

Представители запрещенного в РФ террористического движения "Талибан"1 заявлены как сторона в межафганских переговорах. Об этом сообщил МИД России.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова обозначила статус талибов в переговорах по Афганистану. По ее словам, представители запрещенного движения являются стороной в резолюции ООН. Россия выполняет соответствующее решение, отметила Захарова.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации