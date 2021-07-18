Выступление главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури было прервано представителями парламентской оппозиции. Они прорвались к трибуне и потребовали его отставки.

Некоторые журналисты оппозиционных телеканалов поддержали эту акцию и вывесили с галерки зала заседаний плакаты с требованием отставки Гомелаури и премьер-министра Ираклия Гарибашвили. В связи со сложившейся ситуацией руководство парламента приняло решение выслушать министра внутренних дел в другой день.

Сегодня Гомелаури собирался рассказать депутатам о действиях полиции 5 июля, когда тысячи агрессивных граждан помешали проведению ЛГБТ-парада в центре Тбилиси. Десятки корреспондентов были жестоко избиты якобы за пропаганду идей секс-меньшинств.