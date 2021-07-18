Эстонский парламентарий предложил изменить несправедливую избирательную систему

Глава представленной в эстонском национальном парламенте оппозиционной Социал-демократической партии Индрек Саар раскритиковал избирательную систему республики.

По его словам, текущий подход к назначению главы государства не является справедливым в полной мере, так как практически не учитывает мнение граждан страны. На своей странице в социальной сети Facebook он напомнил, что в соответствии с Конституцией выборы президента являются полномочием депутатов Рийгикогу.

Политик предложил осуществить репрезентативную выборку граждан. По его задумке, люди должны утверждать кандидатов на пост президента. И только после этого парламентарии страны назначат одного из них на высший государственный пост, резюмировал он.