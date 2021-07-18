Названы сроки продления соглашения по нефтедобыче в рамках ОПЕК+

Страны — участницы ОПЕК+ продлили действие сделки об ограничении добычи нефти до конца 2022 года. Это следует из размещенного на сайте Альянса коммюнике.

Помимо этого, министры государств ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно до исчерпания ограничений, составляющих сейчас 5,8 млн б/с.

Также участники Альянса условились продолжать организовывать ежемесячные встречи.

Страны — участницы ОПЕК+ подтвердили важность соблюдения соответствия соглашения до сентября текущего года.