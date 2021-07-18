Сын экс-депутата избил майора полиции в Краснодаре и попытался «отмазаться», но не вышло

«Да, я его толкнул, он упал. Упал на спину, потом начал вставать через колени», — рассказывает мужчина в наручниках на допросе в краснодарском отделе полиции. МВД не уточняет имени того, кто дает признательные показания по делу об избиении оперуполномоченного 12 июля, но местные журналисты уже все выяснили.

Дело, возбужденное по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), резонансное, а видео с издевательствами «взорвало» кубанские паблики в соцсетях и подвело «главного героя» под статью.

По данным СМИ, мужчину в наручниках зовут Артур Метов — он сын экс-депутата Заксобрания Краснодарского края Руслана Метова, известного прибыльным бизнесом в станице Тбилисской. В шестой созыв Метов-старший, кстати, не прошел. А его предполагаемый сын все равно ведет себя так, будто за спиной отцовский админресурс и наказания за преступление не будет.

«Майор, ты старшеуполномоченный, да? Ты бетмен, <…>. Ты не перепутал, щеночек?», — самое приличное, что можно процитировать из жуткого видео с избиением полицейского.

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По данным очевидца, причиной конфликта стало то, что полицейский якобы сел пьяным за руль автомобиля, сообщало издание 93.ru. На видео видно удостоверение на имя старшего оперуполномоченного Орлова Олега Николаевича — документ преступник и его друзья забрали с собой в качестве «трофея». В прошлом году он майор с таким же именем выступал на телеканале "Краснодар", рассказывая, как защититься от интернет-мошенников.

Версию с пьяной ездой проговаривает, вероятно, Метов, нанося удары майору, едва ли находящемуся в сознании. А в отделе рассказывает совершенно другое.

Черепно-мозговая и перелом

В ночь с 11 на 12 июля предположительно Артур Метов и Олег Орлов оказались в одном баре, но в разных компаниях. Смотрели финал Евро-2020. Между компанией Орлова, который отдыхал с коллегами по службе, и компанией подозреваемого произошел конфликт. Причина неизвестна.

Во время ссоры полицейский заявил, что он оперуполномоченный, показал удостоверение и убрал его в карман. На улице конфликт перерос в драку. Зачинщик толкнул майора, тот упал на спину, попытался подняться, встав на колени. По словам, предположительно, Метова, в этот момент он резко ударил свою жертву ладонью по голове несколько раз — этот эпизод попал на камеру. Но что осталось за кадром?

В МВД заявили о закрытой черепно-мозговой травме у полицейского, переломе правой руки, ушибах головного мозга и позвоночника. На последствия нескольких ударов ладонью не похоже. На видео окровавленный майор едва ли может шевелиться.

«Я был трезвый, ну выпил 3–4 стакана пива»

Орлов действительно выпивал, но при исполнении не находился, оружия с собой не имел и за руль нетрезвым не садился, сообщает 93.ru. Допрос подозреваемого подтверждает, что версия о пьяной езде была враньем — возможно, чтобы оправдать зверское избиение перед очевидцами. Допрашиваемый заявил, что избил полицейского из-за оскорблений в свой адрес. Подчеркивает: сам был «трезв», выпил «3–4 стакана пива».

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Примечательно, что подозреваемый заявляет, что звание майора выше, «чем у меня». По мнению некоторых источников, избивавший — бывший сотрудник ДПС, уволенный по отрицательным мотивам.

"[Метова] выгнали [из ДПС] и возбуждали уголовное дело, но папа депутат отмазал», — заявил полицейский Александр Болозев.

Что известно о Метове?

Судя по фотографиям из соцсетей, Артур Метов увлекается охотой и рыбалкой. 35-летний сын бывшего парламентария — учредитель потребительского общества «Меркурий», занимающегося «подачей напитков» и «розничной торговлей в специализированных магазинах», адрес — станица Тбилисская. Директором значится Ирина Викторовна Метова, мать Артура.

Отзывы на кафе Метовых в Яндексе варьируются от «дорогая, невкусная столовая» до «очень хорошее кафе, где сделают лучший банкет».

Депутатом Руслан Метов был в пятом созыве краевого ЗакСа от фракции «Единая Россия». Он же председатель Совета ПО «Коопунивермаг», зарегистрированного в станице Тбилисская. Будучи депутатом 6 лет назад задекларировал доход в 2 441 881 рубль, недвижимость — 5 932 «квадратов» и транспорт — 5 штук.

Ранее в скандальную историю попал депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Бурнашов, чей Mercedes 8 июля остановили сотрудники ГИБДД в Перми и услышали о себе весьма неприятные вещи. Подробнее о том, чем закончился дебош почти бывшего парламентария, читайте в нашей статье.