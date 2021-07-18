Москвичей предупредили о мощных ливнях с грозами и градом

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в понедельник, 19 июля, атмосферный фронт принесет в Москву ливни с грозами и градом.

Синоптик объяснил, что в столице заканчивается период затяжной жары. Он объяснил, что уже в начале недели в город начнет прорываться холодный атмосферный фронт. Это явление связано с североатлантическим циклоном. Тишковец предупредил, что ветер усилится до 15–20 метров в секунду, передают РИА Новости.

Он отметил, что температура воздуха спадет до 25–27 градусов тепла. Однако во вторник постепенно распогодится, добавил специалист.