"Краснодар" усилился колумбийским форвардом Кордобой

Футбольные клубы "Краснодар" и "Герта" достигли предварительной договоренности о переходе нападающего Джона Кордобы. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды в Twitter.

В ближайшее время колумбиец прилетит в Краснодар для прохождения медицинского осмотра, после чего будет заключен контракт. Сумма трансфера и срок контракта 28-летнего Джона Кордобы с клубом Российской премьер-лиги не уточняются.

В прошлом сезоне 28-летний футболист сыграл в 21 матче Бундеслиги и забил. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 15 млн евро. Футболист является воспитанником клуба "Энвигадо".

В минувшем сезоне "Краснодар" занял 10-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).