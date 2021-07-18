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Ушел из жизни экс-глава СУ СКР по Самарской области Горсткин

/ Обновлено: 18 июля 2021 13:42 94
Ушел из жизни экс-глава СУ СКР по Самарской области Горсткин

Ушел из жизни бывший руководитель СУ Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Виталий Горсткин.

По информации СМИ, причиной его смерти могли стать осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Горсткин скончался в больнице имени Середавина.

Несколько месяцев назад в Москве умер экс-глава следственно-оперативной группы Генпрокуратуры РФ Петр Трибой, который вел расследование убийства Влада Листьева.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Трибой был "одним из самых принципиальных следователей Генпрокуратуры".