Приднестровская изоляция: как непризнанная республика выбивала себе вакцины и аэропорт

Приднестровская Молдавская Республика — небольшое непризнанное государство, верное пророссийскому курсу, но со всех сторон окруженное странами, ориентирующимися на Евросоюз: Молдавией и Украиной. Такой геополитический расклад и географическое положение во многом предопределили приднестровскую изолированность. Как ее преодолевает руководство страны, и что ждет Приднестровье в будущем?

Нелетная «погода»

Тираспольский военный аэродром достался Приднестровью в наследие от Советского Союза. В 1991-м начались работы по его перепрофилированию в пассажирский аэропорт. Проект был заморожен из-за неурегулированности статуса ПМР. Это не позволяло разместить в Тираспольском аэропорту таможенные и пограничные службы Республики Молдова и, следовательно, осуществлять полеты за пределы страны.

Тем не менее во время реконструкции аэропорта Кишинева в 1999-2000 гг. аэродром Тирасполя использовался для выполнения регулярных рейсов, для чего по временной схеме было организовано присутствие в аэропорту Тирасполя регистрационной и таможенно-пограничной службы кишиневского аэропорта.

В октябре 2012 года аэропорт был реконструирован за счет средств российского бюджета. Российская сторона направила в Кишинев запрос на использование Тираспольского военного аэродрома для вывоза 8-ми вертолетов с территории ПМР. Молдавия приветствовала процесс вывоза вооружений, но российский Ан-72 летал не напрямую в Тирасполь, а вначале приземлялся в аэропорту молдавской столицы.

wikipedia.org / Zserghei

Отсутствие гражданского аэропорта — больная тема для приднестровцев. Что, однако, не мешает им об этом шутить. В 2016-м на информационно-новостном ресурсе ПМР «Новости Приднестровья» вышла заметка, в которой сообщалось, что со следующего года официально начнет функционировать Тираспольский международный аэропорт. Но есть нюанс: новость была опубликована 1 апреля.

Руководство ПМР уверено: использование тираспольского аэродрома позволит республике решить ряд экономических проблем, стабилизировать торговлю и в целом сделать регион более открытым для внешнего мира.

«Возможность использовать аэродром в Тирасполе — очень важный вопрос. Это дополнительные ресурсы, рабочие места и новые логистические пути. Мы намерены продолжать работу и ставить этот вопрос на переговорах» – заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев в 2017 году.

Стоит ли ожидать нового конфликта на Днестре в будущем?

Когда мы слышим от президента Молдавии Майи Санду громкие заявления о том, что «решение приднестровского конфликта должно осуществляться по примеру Донбасса», нужно понимать, что расстояние от подобных слов до их реального осуществления смело можно измерять в световых годах.

На первый взгляд может показаться, что у Молдавии есть преимущество в этом конфликте по сравнению с той же Грузией в войне 2008 года. Ситуации похожие: и там, и там замороженный конфликт тянется еще с 90-х, и там, и там были созданы пророссийские непризнанные государства. Но Абхазия и Южная Осетия находятся прямо у границ России, а Приднестровье отделено от РФ недружественной сейчас Украиной, которая, несомненно, будет препятствовать поставкам подкреплений и вооружения в ПМР в случае войны с Молдавией.

Однако приднестровская армия превосходит молдавскую: 7500 солдат ПМР (резерв — около 80 тысяч) на 5200 военнослужащих РМ (и только 60 тысяч – в запасе). При этом военные расходы Молдавии составляют всего $43.1 млн. Так что говорить о качественном превосходстве молдавской армии не приходится.

Таким образом для своего выживания ПМР приняла на вооружение латинскую максиму «Хочешь мира – готовься к войне». Войны уже 30 лет нет, а значит формула работает.

Федеральное агентство новостей / Антон Волошин

Если к приднестровской армии добавить еще 6,5 тысяч российских миротворцев, которые, несомненно, вступятся за обороняющуюся сторону в случае открытого конфликта, то наступление молдавской армии на левобережье Днестра представляется настоящим самоубийством. Атака Грузии на Южную Осетию в 2008 году показала, что Запад не поддерживает агрессоров в наступательных войнах. А значит Молдавия ввяжется в заведомо проигрышную войну. И даже если Украина не пропустит ни одного российского солдата, уже те силы, которые находятся в Приднестровье, способны сдержать армию Молдавии.

Итак, как с Донбассом, в Приднестровье не получится. И Кишинев это хорошо понимает. Поэтому он действует тоньше. Война, которую он ведет – экономическая.

Торговая блокада

В 1994-м, начиная переговорный процесс, Молдавия и Приднестровье договорились налаживать взаимовыгодные связи в экономической, торговой, кредитно-финансовой и других сферах в интересах населения. До 2001 года сторонам еще удавалось нормально взаимодействовать в экономике.

Блокада республики началась 3 марта 2006 года. В этот день Украина перестала пропускать грузы Приднестровья без таможенного оформления в Молдавии. Предприятия, ориентированные на экспорт, остановили работу.

В итоге только в 2006 году потери республики составили более $450 млн. Большая часть – это убытки хозяйствующих субъектов (около $380 млн). Остальное – недопоступление налогов в консолидированный бюджет.

Для возобновления работы приднестровские предприятия должны были пройти регистрацию в Молдавии. В результате товары стали проходить двойное таможенное оформление. За 8 лет — с 2006 по 2014 годы — расходы предприятий ПМР только на эти цели составили около $14 млн.

С 2006-го по 2012-й была блокада железнодорожных грузоперевозок. В ходе нее приднестровские предприятия потеряли $74 млн. Еще 11 недополучила Приднестровская ж/д.

В результате был уничтожен сектор приднестровских автомобильных грузоперевозок. С 2006 года приднестровские перевозчики с ежегодно недополучают почти $17 млн. Убытки еще больше возрастают, если учесть, что после таможенного оформления груза на экспорт он движется в обход территории Приднестровья и путь увеличивается на 200 км.

Если суммировать убытки, связанные с транспортом, то только с 2006 по 2013 они составили более $327 млн.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кроме того, с 2008 по 2014 годы при ввозе некоторых товаров, применяемых в химической промышленности, приднестровские производители платили налог в Национальный экологический фонд Молдавии. За 6 лет сумма превысила $700 тысяч.

Следующий крупный этап блокады совпал с украинским кризисом. В этот период риторика украинских властей по отношению к Приднестровью стала максимально враждебной, и на этом фоне Приднестровью в 2014-м перекрыли уже импорт. Через украинскую границу запретили не только ввоз подакцизных товаров, но и в целом любой импорт предприятиями Приднестровья, не зарегистрированными и не лицензированными в Молдове.

Теперь Молдавия предпринимает попытки по установлению контроля над украино-приднестровской границей. 4 ноября 2015 года Молдова и Украина заключили договоренность об организации совместного таможенно-пограничного контроля. 13 февраля 2017 года премьер-министрами обеих стран была подписана Дорожная карта развития украинско-молдавского сотрудничества на 2017 год, одна из задач которой — организация совместного таможенно-пограничного контроля.

О том, что пилотный проект совместного пункта пропуска «Кучурган-Первомайск» был практически готов к запуску, и том, что была согласована технологическая схема работы данного пункта, в Приднестровье узнали уже на той стадии, когда Молдавия и Украина окончательно согласовали все детали.

По информации, подготовленной профильными ведомствами непризнанной республики, Приднестровье в случае реализации планов Молдавии и Украины будет терять не менее 38,5 млн. долларов в год или примерно 6% ВВП. Особенно чувствительно это будет для приднестровского импорта, 75% которого (без газовой составляющей) осуществляется именно через пункт пропуска «Первомайск-Кучурган». Приднестровье столкнется с тройным таможенным контролем и с невозможностью ввоза грузов, подлежащих фитосанитарному и ветеринарному контролю (согласно молдавскому законодательству, перемещение таких грузов через данный КПП запрещено).

Под ударом окажется сфера индивидуального предпринимательства. В силу различия законодательства Молдавии и Приднестровья в этой области порядка 20 тысяч индивидуальных предпринимателей Приднестровья рискуют остаться без работы. Потери бюджета Приднестровья от недопоступления платы за патент составят до $7 млн, также потребуется дополнительно $9 млн для выплаты пособий по безработице.

Организация совместного таможенного контроля Молдовы и Украины на приднестровско-украинской границе завершит установление окончательной и полномасштабной блокады внешнеэкономической деятельности республики. Под контролем Кишинева окажется весь приднестровский импорт, а все экспортно-импортные операции предприятий республики станут объектом регулирования молдавского законодательства. Здесь существуют и другие, не менее неприятные детали, такие как, например, необходимость растаможки ввозимых в Приднестровье транспортных средств в Молдавии.

Невские Новости / Степан Яцко

Совместный молдавско-украинский пункт пропуска начал работу 31 мая 2017 года. На первом этапе пограничный контроль со стороны Молдавии сводится к наблюдению за проверкой документов. Вторая фаза контроля предполагает применение молдавского законодательства в области таможенного контроля в обязательном порядке.

Дискуссии о введении второй фазы контроля на молдавско-украинской границе в пункте пропуска «Кучурган-Первомайск» еще не завершены. Второй этап постоянно оттягивали. В последний раз его отложили до 1 января 2022 года.

Как вакцинации палки в колеса вставляли

Невзирая на экономическую и политическую блокаду, Приднестровью удалось раздобыть несколько видов вакцин от COVID-19.

В декабре прошлого года президент ПМР Вадим Красносельский договорился о поставках вакцины «Спутник V» на встрече с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком.

В феврале госсекретарь министерства здравоохранения Молдавии Татьяны Затык сообщила, что часть 200-тысячной партии вакцин, которые Республика Молдова получит от Румынии, будет направлена в Приднестровье. В июне Красносельский поблагодарил Майю Санду за то, что 10% от общего количества вакцин, направляемых в Молдавию, поступают в Приднестровье.

Также приднестровцы получают вакцины по линии созданной ВОЗ платформы COVAX, которая пообещала странам-участницам Восточного партнерства покрыть бесплатно 20% потребностей и обеспечить им доступ к вакцине.

Прививочная кампания стартовала в Приднестровье 29 марта. Сначала вакцинировались препаратом AstraZeneca, затем пришли первые партии Pfizer.

26 февраля российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Молдавии. Так как вакцину можно доставить только через Кишиневский аэропорт, ПМР обратилась к молдавской стороне с просьбой обеспечить беспрепятственный транзит вакцины в Тирасполь.

«5 марта мы получили ответ с комплексом препятствий и административно-бюрократических требований. Нам было сказано, что вакцину можно поставить в гуманитарном порядке, но для этого надо выполнить более 10 требований, представить разные документы», – рассказал министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.

С поставкой AstraZeneca никаких преград ранее не возникало, заметил тогда министр.

Но разногласия удалось уладить и уже 24 апреля в Приднестровье поставили первые 62 тысячи доз российской вакцины. В июне привезли 35 тысяч доз китайских вакцин Sinofarm и Sinovac. А на этой неделе арсенал противоковидных препаратов пополнят 15 тысяч доз американской вакцины Johnson & Johnson.

Более привлекательной для большинства приднестровцев оказалась российская вакцина. По данным на середину июля, ею привились 41 537 человек. 6134 – препаратом AstraZenecа. Примерно столько жителей республики выбрали Pfizer, а 17 тысяч приднестровцев предпочли китайские вакцины.

Global Look Press / Cover Images/Keystone Press Agency

На сегодняшний день в ПМР полностью завершили иммунизацию от коронавируса 44 тысячи человек (9,5% от населения). Первую дозу прививки получили 71 021 человек, что составляет 15,3% от населения республики.

Будущее ПМР во многом зависит от грамотных действий ее руководства. В этом году приднестровцам придется сделать не менее грамотный выбор своего будущего президента. Впрочем, особой интриги здесь нет. 29 ноября прошлого года в Приднестровье прошли выборы в Верховный совет, по итогам которых действующая власть еще более укрепила свои позиции.