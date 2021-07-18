Конституционный суд Украины отказался признавать русскоязычное население страны социальной единицей. Об этом свидетельствует постановление органа.

В документе КСУ написано, что русскоязычные граждане Украины не имеют права на юридическую защиту как этническая или языковая единица, но являются политическим конструктом. Украинские политики давно говорили о таком запрете. Однако теперь Конституционный суд закрепил это решение.

Постановление посвящено не русским жителям страны, а разбору соответствия конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Публикация решения КСУ может быть ответом президента Украины Владимира Зеленского на статью российского лидера Владимира Путина о единстве народов двух стран, пишет "Взгляд".