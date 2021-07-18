Болтон объяснил, чего не хватило Трампу для госпереворота в США

Бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил о неумении своего начальства думать наперед, что помешало ему организовать государственный переворот.

Как считает Болтон, в действительности никакого госпереворота его бывший руководитель организовать не мог, так как для этого ему не хватало умения планировать, вырабатывать стратегию и наращивать поддержку.

"Мысль о том, что Трамп мог устроить госпереворот, делает ему слишком много чести", — заявил Болтон в интервью телеканалу CNN.

Бывший помощник Трампа сообщил, что единственное, на что был способен экс-президент, это "делать что-то более возмутительное, чем то, что он делал накануне". Все это необходимо было для того, чтобы как можно дольше оставаться у власти, говорит Болтон.