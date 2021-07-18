Французы назвали причину возможной отставки премьер-министра Ливана

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Энтони Блинкен направили президенту Ливана Мишелю Ауну тайное письмо с требованием вывести страну из кризиса.

Решение отправить послание Блинкен и Дриан согласовали на прошедшей встрече в Вашингтоне, сообщает французская газета Le Journal du Dimanche. В телеграмме они потребовали от Ауна вывести страну из политического и социального кризиса, а также пригрозили санкциями против тех, кто мешает нормализации обстановки в Ливане.

Письмо ливанскому лидеру доставили послы Франции и США в Бейруте. Французские журналисты обратили внимание на тот факт, что спустя несколько часов после этого премьер-министр страны Саад Харири объявил о снятии с себя полномочий по формированию правительства и подал в отставку.