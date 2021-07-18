Журналисты устроят митинг у здания парламента Грузии во время выступления главы МВД

Парламент Грузии усилит меры безопасности во время заседания депутатов из-за запланированной акции протеста оппозиционных журналистов.

В парламенте Грузии 18 июля пройдет заседание, на котором министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури ответит на вопросы депутатов о событиях, произошедших 5–6 июня в Тбилиси. Мероприятие состоится в 12:00.

В это же время представители оппозиционных телеканалов "Мтавари", "Pirveli" и "Formula" планируют устроить митинг у здания парламента. Они уже несколько дней требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. В связи с этим, власти решили усилить меры безопасности.

"Целью данной меры является предотвращение возможных провокаций и создание условий для работы депутатов парламента Грузии и сотрудников аппарата", — говорится в официальном сообщении парламента.

Доступ к зданию будет ограничен. Попасть на территорию парламента смогут лишь представители СМИ, которые получили аккредитацию на посещение заседания.