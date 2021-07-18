В США анонсировали строительство новых баз для слежения за Россией в космосе

Американские военные собираются построить несколько разведывательных баз для слежения за действиями России и Китая в космосе.

В сообщении Sky News говорится, что новый спецобъект в ближайшем будущем может появиться на территории Великобритании. Его основной целью станет отслеживание космических аппаратов России и Китая. Предполагается, что необходимое для шпионажа оборудование будет размещено в Шотландии и в южной Англии.

Для реализации своих целей Пентагон будет использовать радары Deep Space Advanced Radar Capability. Они способны обнаруживать малые объекты на расстоянии до 36 тысяч километров от поверхности Земли. Систему предполагается запустить в 2025 году. В общей сложности Вашингтон планирует возвести три радиолокационные базы по всему миру, в том числе в Австралии.