Ферстаппен стал победителем первого спринта в истории "Формулы-1"

Макс Ферстаппен занимает первое место в общем зачете "Формулы-1" с 185 очками, на счету Льюиса Хэмилтона на 33 балла меньше.

В Великобритании в рамках этапа "Формулы-1" впервые прошла спринтерская гонка, победителем которой стал нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен. Автогонщик опередил своего основного соперника из Mercedes Льюиса Хэмилтона.

В прошедшую субботу был опробован новый формат квалификации в "Формуле-1", в результате была проведена спринтерская гонка, которая определила порядок старта в воскресенье, 18 июля. С первой позиции стартовал британец Хэмилтон, но голландец Ферстаппен опередил его и смог оформить неплохой отрыв.

Главный заезд Гран-при Великобритании пройдет 18 июля, старт — в 17:00 по московскому времени.